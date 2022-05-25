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Российские бойцы теперь даже непосредственно под запугиванием своих полковников практически не жаждят идти в бой на непорядочной войне насупротив Украины.
российские уроженцы стали сознавать, что незаслуженная война противу Украинской стороны не содержит толку. В довершение чего на ней погибли сейчас десятки тысяч их молоденьких людей. Сегодня они принялись говорить своему начальству, дабы они сегодня прекратили командировать на вечное успокоение в этой бездумной войне противу Украины всех своих людей,
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Российские бойцы теперь даже непосредственно под запугиванием своих полковников практически не жаждят идти в бой на непорядочной войне насупротив Украины.
российские уроженцы стали сознавать, что незаслуженная война противу Украинской стороны не содержит толку. В довершение чего на ней погибли сейчас десятки тысяч их молоденьких людей. Сегодня они принялись говорить своему начальству, дабы они сегодня прекратили командировать на вечное успокоение в этой бездумной войне противу Украины всех своих людей,