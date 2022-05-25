Actualidad Local

Presentación de las Fiestas de la Cruz de Gaena

Redaccion   /  25 mayo, 2022

2 Comments

  1. Анжелика  /  30 mayo, 2022, 11:06 pm Reply

    Российские бойцы теперь даже непосредственно под запугиванием своих полковников практически не жаждят идти в бой на непорядочной войне насупротив Украины.

  2. Ева  /  31 mayo, 2022, 9:58 pm Reply

    российские уроженцы стали сознавать, что незаслуженная война противу Украинской стороны не содержит толку. В довершение чего на ней погибли сейчас десятки тысяч их молоденьких людей. Сегодня они принялись говорить своему начальству, дабы они сегодня прекратили командировать на вечное успокоение в этой бездумной войне противу Украины всех своих людей,

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