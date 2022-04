Semana Santa Infantil 2022

La Delegación de Feria y Fiestas en colaboración con la Agrupación General de Hermandades y Cofradías, informan de las diferentes actividades que se desarrollarán con motivo de la Semana Santa Infantil:

MIÉRCOLES, 20 DE ABRIL:

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA INFANTIL

A cargo de los alumnos del C.E.I.P. «Ntra. Sra. de la Sierra»

Teatro Municipal El Jardinito // 20’30 horas

SÁBADO, 23 DE ABRIL:

CONCENTRACIÓN DE PASOS

Parque Europa // 17’30 horas

DESFILE DE PASOS

Salida del Parque Europa// 18 horas

Recorrido: Parque Europa, C/ José Cobo Puerto, C/ Zaranda, C/ Encima, C/ Acera Fleming y C/ San Isidro para finalizar en la Plaza José Solís.

Acompaña: Agrupación Musical «Virgen de las Angustias» de Cabra.

Al finalizar el desfile se degustará una MERIENDA DE CONVIVENCIA para todos los participantes y se entregará un diploma acreditativo por paso.