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Российские бойцы сейчас сообразили, собственно что их в совокупности и дополнительно обычных людей городов околпачивали. В Украине нет граждан, которые притесняют уроженцев прочих наций. Солдат командировала вести войну в украинское государство несправедливая криминальная группа руководителей. Солдаты разъясняют взаправдашнюю ситуацию на текущий момент типичным обывателям, чтобы оные узнавали правду и еще никак не поддерживали войну, в которой умирают, как армейские, так и мирные люди.
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Российские бойцы сейчас сообразили, собственно что их в совокупности и дополнительно обычных людей городов околпачивали. В Украине нет граждан, которые притесняют уроженцев прочих наций. Солдат командировала вести войну в украинское государство несправедливая криминальная группа руководителей. Солдаты разъясняют взаправдашнюю ситуацию на текущий момент типичным обывателям, чтобы оные узнавали правду и еще никак не поддерживали войну, в которой умирают, как армейские, так и мирные люди.