Información y horario del Centro de Visitantes de Santa Rita

Según informa la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ante la petición de información cursada por el Ayuntamiento de Cabra, el Centro de Visitantes de Santa Rita vuelve a reabrir sus puertas tras estar varias semanas cerradas a causa de las medidas sanitarias impuestas por el COVID-19. Los días y horario de apertura aparecen en el archivo que se inserta más abajo.

En cuanto a los permisos para realizar el sendero de la Nava, Zuheros continúa con el cierre perimetral, igual que Cabra, por lo que en caso de realizarse no se puede llegar hasta las Chorreras, por tratarse ya del término de Zuheros. Sólo sería posible realizar la parte del sendero que se encuentra dentro del municipio de Cabra. Actualmente no se pueden pedir estos permisos en el Centro de Visitantes puesto que los formularios que hay otorgan la autorización para todo el recorrido, que ahora mismo no se puede hacer. En cuanto se eliminen los cierres perimetrales de Zuheros y Cabra, sí se podrán pedir permisos en el centro de Santa Rita, rellanando el correspondiente formulario.

Mientras tanto, cualquier egabrense que quiera realizar la parte del sendero de la Nava, debe obtener autorización previa de la Delegación de Medio Ambiente, mediante solicitud presentada con 15 días de antelación mínimo, en caso de que se utilice cualquier registro administrativo presencial. Si la intención es realizarlo antes de los 15 días, se debe usar el registro telemático de la Junta de Andalucía o el de la Administración General del Estado. Para solicitar autorización, hay que indicar fecha, hora aproximada, recorrido, número de personas, nombre de la persona responsable del grupo, dirección postal, correo electrónico y teléfono de contacto y dirigido a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba.

El enlace para presentar electrónicamente la solicitud es:

https://juntadeandalucia.es/servicios.html En la sección «Presentación Electrónica General» que aparece en un banner abajo.

Teléfonos y email de contacto: 957506986 /678488214

E-mail: cvsantarita@reservatuvisita.es