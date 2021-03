El PSOE de Cabra responde al Sr. Priego en referencia al comunicado emitido acerca de la instalación de purificadores de aire o filtros HEPA en el interior del Ayuntamiento

Transcribimos íntegramente el comunicado que remite el PSOE de Cabra sobre este asunto.

“El pasado miércoles, gran parte de la ciudadanía de Cabra quedó sorprendida ante la publicación en redes sociales de la licitación pública por parte del Ayuntamiento de nuestra ciudad para proceder a la instalación de filtros HEPA en el consistorio municipal.

Hasta aquí todo correcto si no fuera porque en la sesión plenaria celebrada el pasado mes de noviembre, el PSOE de Cabra presentó una moción con el fin de instalar dichos filtros en los diferentes colegios e institutos de nuestra localidad, la cual fue rechazada con los votos en contra del PP, y el voto del Portavoz de C´s, aludiendo la Sra. Sabariego, delegada de Educación, que el ayuntamiento no ostenta competencias para proceder a dicha operación, lo que resulta curioso cuando en el presupuesto para este año precisamente en la partida 2412 y 3231, en el capítulo de inversiones de nuestro ayuntamiento como todos los años hay una partida para inversiones en los colegios.

Teniendo en cuenta los informes que ha recibido y firmado el Sr. Priego como alcalde que acreditan la instalación de dichos purificadores en el Ayuntamiento a lo largo del mes de febrero, nos preguntamos por qué dicen ahora que ha sido un error, quizás sea por qué no sean conscientes de lo que firman o por el contrario no aceptan las críticas recibidas.

Por ello, desde la Agrupación Socialista de Cabra, creemos que si es necesario se lleve a cabo la instalación en beneficio de l@s niñ@s que de l@s trabajadores del Ayuntamiento, pero evidentemente entendemos que no se puede mentir a la ciudadanía de esa forma, claro que teniendo en cuenta que no necesitan los votos de la oposición como ya dijo el Sr. Moreno en el mes de diciembre, no es de extrañar que no apoyen nuestras propuestas. Por tanto, exigimos que el Sr. Alcalde empiece ya a actuar en beneficio de su ciudad desde la responsabilidad y el compromiso que merece su cargo”.