El Programa “Ciudades ante las Drogas” lanza una campaña de prevención del consumo de tabaco en jóvenes

Con motivo del Día Mundial del tabaco, el Programa Ciudades ante las drogas, lanza una campaña de Prevención del Consumo de tabaco que lleva por lema 27 RAZONES PARA DEJAR DE FUMAR, O NO EMPEZAR SI AÚN NO LO HAS HECHO y con la que se pretende llamar la atención sobre la necesidad de evitar el consumo de tabaco y señalar los riesgos que supone su consumo para la salud.

La cifra de personas mayores de quince años que afirma fumar a diario asciende en España a alrededor de 8,6 millones de personas. Según datos de la OMS más de 52.000 personas mueren en España por culpa del tabaco, y aunque es cierto que el consumo de tabaco en los jóvenes desciende, las cifras todavía son muy altas y no podemos bajar la guardia. El tabaco es responsable de millones de muertes en el mundo, convirtiéndose en un serio problema de sanidad pública.

Para el Ayuntamiento de Cabra, una de las prioridades, en cuanto a la prevención, son los jóvenes que empiezan realizando los primeros consumos. Por ello han preparado esta campaña para dar a conocer a los/as adolescentes algunas de las razones por las que no deberían fumar, centrándonos a la hora de presentárselos en los efectos negativos del tabaco que tienen que ver con la salud y también con aspectos estéticos, deportivos y económicos.

La situación de pandemia que estamos viviendo estos años, han llevado a tener que reinventarse, como se ha podido ver en las últimas campañas, en las que se han utilizados recursos tecnológicos que lleguen de una manera más eficaz a los y las jóvenes.

En esta ocasión han apostado por la gamificación, el aprendizaje a través del juego. En los últimos años son diversos los estudios que versan sobre el aprendizaje basado en el juego y todos ellos exponen que estamos ante un recurso muy motivante y adecuado para el aula. Se convierte una tarea percibida como «aburrida» en una que motive a los chavales y chavalas que participan en ella. Y es que se sabe que a los jóvenes hablarles de los temas de salud y además a largo plazo puede resultarles poco motivador.

Para ello han elaborado una sesión muy dinámica donde ellos participan contando su experiencias previas, las motivaciones que les han llevado a fumar o los conocimientos que tienen del tabaco, (quedan muy sorprendidos cuando se les cuenta los elementos nocivos que éste contiene) y finalmente a través de un juego de pasapalabra digitalizado van descubriendo ellos y ellas por si mismo cuales son las 27 razones sanitarias, estéticas, o económicas por las que deberían de fumar o no hacerlo si aún no han empezado. Una actividad que ha gustado mucho y sobre todo que les está resultando muy motivante y educativa.

Por otro lado, y para concienciar a los padres y madres, del importante e imprescindible papel que deben desempeñar como supervisores de sus hijos e hijas y como modelos a seguir, se les ha enviado material a todas AMPAS sobre el llamado tabaquismo pasivo. El tabaquismo pasivo es consecuencia directa de que personas no fumadoras, entre ellas niños y niñas respiren el humo del tabaco producido por los fumadores tanto al quemarse el cigarrillo como al exhalar el humo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que no existe un nivel inocuo de exposición al humo del tabaco y que la única manera de protegerse de sus efectos nocivos para la salud es crear ambientes totalmente libres de humos. (Ésta es la razón por la que las leyes actuales sobre el tabaco prohíben fumar en lugares públicos cerrados.)