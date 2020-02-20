Actualidad Local Política

El Ayuntamiento de Cabra celebrará sesión plenaria de carácter ordinario el próximo lunes, 24 de febrero.

Redaccion   /  20 febrero, 2020

El Alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha convocado sesión ordinaria del Pleno municipal para el próximo día 24 de febrero a las 20:00 h., en primera convocatoria, y el día 26 de febrero a las 20:00 h., en segunda, con el siguiente Orden del Día:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 10 Y 27 DE ENERO DE 2020.

2.- INFORME DE LA ALCALDÍA.

3.- ACUERDOS PROTOCOLARIOS.

4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE «APOYO AL PLAN NACIONAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 2019-2013» (GEX 2020/1251).

6.- DICTAMEN SOBRE MOCIÓN PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE «IMPAGO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA PARTE QUE LES CORRESPONDE EN LA RECAUDACION DEL IVA DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO 2017» (GEX 2020-1601).

7.- DICTAMEN SOBRE MOCION PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE «DEFENSA EN LA AGRICULTURA ANDALUZA» (GEX 2020/1975).

8.- DICTAMEN SOBRE MOCION PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAD VECINAL EGABRENSE SOBRE «ACCESIBILIDAD COGNITIVA Y SENSORIAL» (GEX 2020/2004).

9.- DICTAMEN SOBRE MOCION PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE «MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE CABRA» (GEX 2020/2049).

10.- DICTAMEN SOBRE MOCION PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE UNIDAD VECINAL EGABRENSE SOBRE «CREACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO DONANTES DE LA MEMORIA EGABRENSE» (GEX 2020/2039).

11.- DICTAMEN SOBRE MOCION CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO SOBRE «DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER» (GEX 2020/2100).

12.- DICTAMEN SOBRE RECTIFICACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE CABRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (GEX 2020/1912).

13.- DICTAMEN SOBRE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS (GEX 2019/13456).

14.- DICTAMEN SOBRE MOCIÓN PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE «REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE IRPF DEL SECTOR AGRARIO Y GANADERO ANDALUZ» (GEX 2020/2189).

15.- DICTAMEN SOBRE EXPEDIENTE No 1 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS (M.C. 5/2020) (GEX 2020/2204).

16.- DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN DE BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2020 (GEX 2020/2259).

17.- DICTAMEN SOBRE MOCIÓN DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, RELATIVA AL INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓPN DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD A LAS MADRES ESOCOLAPIAS.

18.- DICTAMEN SOBRE MOCIÓN DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, RELATIVA CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA POLICÍA LOCAL DE CABRA.

19.- ASUNTOS DE URGENCIA. 20. RUEGOS Y PREGUNTAS.

5.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

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