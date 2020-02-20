El Ayuntamiento de Cabra celebrará sesión plenaria de carácter ordinario el próximo lunes, 24 de febrero.
El Alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha convocado sesión ordinaria del Pleno municipal para el próximo día 24 de febrero a las 20:00 h., en primera convocatoria, y el día 26 de febrero a las 20:00 h., en segunda, con el siguiente Orden del Día:
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 10 Y 27 DE ENERO DE 2020.
2.- INFORME DE LA ALCALDÍA.
3.- ACUERDOS PROTOCOLARIOS.
4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE «APOYO AL PLAN NACIONAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 2019-2013» (GEX 2020/1251).
6.- DICTAMEN SOBRE MOCIÓN PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE «IMPAGO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA PARTE QUE LES CORRESPONDE EN LA RECAUDACION DEL IVA DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO 2017» (GEX 2020-1601).
7.- DICTAMEN SOBRE MOCION PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE «DEFENSA EN LA AGRICULTURA ANDALUZA» (GEX 2020/1975).
8.- DICTAMEN SOBRE MOCION PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAD VECINAL EGABRENSE SOBRE «ACCESIBILIDAD COGNITIVA Y SENSORIAL» (GEX 2020/2004).
9.- DICTAMEN SOBRE MOCION PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE «MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE CABRA» (GEX 2020/2049).
10.- DICTAMEN SOBRE MOCION PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE UNIDAD VECINAL EGABRENSE SOBRE «CREACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO DONANTES DE LA MEMORIA EGABRENSE» (GEX 2020/2039).
11.- DICTAMEN SOBRE MOCION CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO SOBRE «DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER» (GEX 2020/2100).
12.- DICTAMEN SOBRE RECTIFICACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE CABRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (GEX 2020/1912).
13.- DICTAMEN SOBRE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS (GEX 2019/13456).
14.- DICTAMEN SOBRE MOCIÓN PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE «REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE IRPF DEL SECTOR AGRARIO Y GANADERO ANDALUZ» (GEX 2020/2189).
15.- DICTAMEN SOBRE EXPEDIENTE No 1 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS (M.C. 5/2020) (GEX 2020/2204).
16.- DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN DE BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2020 (GEX 2020/2259).
17.- DICTAMEN SOBRE MOCIÓN DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, RELATIVA AL INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓPN DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD A LAS MADRES ESOCOLAPIAS.
18.- DICTAMEN SOBRE MOCIÓN DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES PARA PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, RELATIVA CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA POLICÍA LOCAL DE CABRA.
19.- ASUNTOS DE URGENCIA. 20. RUEGOS Y PREGUNTAS.
5.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA