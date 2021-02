Comparte y Gana: Consumo colaborativo y economía familia

“Comparte y Gana” es una nueva plataforma web para que las personas puedan optimizar sus bienes y mejorar su economía personal y familiar poniendo en alquiler aquellas cosas que no siempre están usando. Por ejemplo, desde alquilar su máquina de cortar el césped o la piscina por horas, hasta prestar en alquiler su coche o furgoneta.

Por otro lado, aquellas personas que necesiten puntualmente un bien y no quieran hacer el desembolso de tener que comprarlo pueden pedirlo prestado, lógicamente pagando al propietario un alquiler, y ahorrarse así una importante cantidad de dinero.

Alquilar en vez de comprar, es la opción que se quiere fomentar con este nuevo proyecto. Y es que, por ejemplo, un taladro o una lijadora, tienen una vida útil de apenas quince minutos. ¿Por qué comprarlo si alguien te lo puede alquilar? La idea es que las familias puedan optar a tener un dinero extra en estos tiempos de incertidumbre que corren.

El proyecto, promovido por la web tablondeanuncios.com busca fomentar el consumo colaborativo, el ahorro y la sostenibilidad optimizando el uso de los bienes. La web se estructura en seis grandes áreas: Espacios, Movilidad, Hogar, Ocio, Deporte y Bricolaje.

Espacios: Dedicado a compartir cualquier tipo de espacio que de manera esporádica podamos prescindir. Por ejemplo, puedes alquilar tu cochera los días o las horas que no la usas, puedes alquilar tu pista de padel las horas que esté vacía, puedes compartir tu piscina, alquilar el bono del club el día que no puedas ir, etc.

Movilidad: Puedes alquilar tu coche, tu moto, tu patinete o alquilar la bicicleta por días o por horas y conseguir dinero a cambio

Hogar: ¿Tienes visita el finde y necesitas una barbacoa, una termomix, un colchón hinchable…?

Ocio: ¿Necesitas un instrumento musical?, ¿una tienda de campaña para un fin de semana? Y no quieres comprarlos ¡Pídelos prestados!

Deporte: Puedes Alquilar tus esquíes el fin de semana que no vayas a salir, tu equipación de buceo, también puedes alquilar tu abono de futbol para el partido que no puedas asistir

Bricolaje: Las herramientas es algo muy habitual que la gente puede necesitar durante un espacio corto de tiempo ¿Por qué no prestar las tuyas?

El proyecto “Compartir y ganar” inició su andadura a finales de Junio en fase beta para que los usuarios pudieran ir probando la web. A día de hoy ya hay usuarios que han puesto sus anuncios y hablan de su experiencia.

Estas son algunas de las experiencias que los usuarios están teniendo.

Santiago de Sevilla cuenta que “El verano pasado el bono para invitados de nuestra piscina comunitaria se lo “prestamos” a una familia del barrio que les vino muy bien y a nosotros el dinero también para las vacaciones.”

Marco Antonio de Sabadell cuenta que “Teníamos unos amigos de visita el fin de semana y queríamos dar un paseo en bicicleta por la ciudad, pero no teníamos bicicletas suficientes. Así que fuimos a tablón de anuncios y alquilamos dos bicicletas a una pareja que vivía cerca”.

Ana de Madrid “Necesitaba una furgoneta para transportar algunas cosas a un trastero, así que busqué y encontré una persona que me la pudo prestar un fin de semana. ¡Y me costó la mitad que costaba alquilarla en un renting!

El funcionamiento de la página es muy sencillo y su uso es totalmente gratuito. La persona que desee poner algún bien para prestar solo tiene que rellenar un formulario con los datos del bien y algunas fotos y esperar que los usuarios interesados contacten directamente con él. De la misma forma, el usuario interesado en solicitar algún bien solo tiene que buscar entre las ofertas disponibles o publicar su demanda.