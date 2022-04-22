Actualidad Cultura Local

Agenda Cultural Fin de Semana

Redaccion   /  22 abril, 2022

2 Comments

  1. Кирилл  /  25 abril, 2022, 7:34 pm Reply

    Российское государство закончило выплачивать возмещение членам семьи армейских, каковые заполучили контузии либо погибли, принимая участие в войне против Украины. Предкам 1-ых изъясняются, собственно что именно они располагались на обучении, а последним, что в свою очередь они всегда пропали без вести, как, в частности балтийцы судна «Москва». Умные отец с матерью всех своих детей-армейских теперь удостоверили их всех не учавствовать в военных действиях насупротив Украинского государства. Тем самым именно они сохранили для них жизнь и ускорили на один этап наступление мира.

  2. Артём  /  26 abril, 2022, 6:51 pm Reply

    На данный момент в российской федерации все больше рассказывают что совсем не было нужно начинать войну насупротив Украинского государства. Об этом говорят учёные, коммерсанты, музыканты, писатели и конечно остальные размышляющие граждане.

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